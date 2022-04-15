В ЕС считают, что Украина отвечает политическим критериям членства
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире общенационального телемарафона заявила, что анкету для получения Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз опубликуют, сообщает Корреспондент.
Стефанишина отметила, что с коллегами из ЕС обсуждалась возможность опубликовать анкету страны-кандидата, и заверила, что как только Украина и Евросоюз завершат работу по этому вопросу, информация будет обнародована.
По ее словам, ЕС уже считает, что Украина соответствует политическим критериям членства в Евросоюзе, но должна пройти определенные бюрократические процессы.
"Пройдем определенные бюрократические процессы и в июне на саммите ЕС, мы надеемся, что будет принято решение, что Украина по всем критериям может стать частью ЕС", - сказала Стефанишина.