В ЕС считают, что Украина отвечает политическим критериям членства

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире общенационального телемарафона заявила, что анкету для получения Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз опубликуют, сообщает Корреспондент.

Стефанишина отметила, что с коллегами из ЕС обсуждалась возможность опубликовать анкету страны-кандидата, и заверила, что как только Украина и Евросоюз завершат работу по этому вопросу, информация будет обнародована.

По ее словам, ЕС уже считает, что Украина соответствует политическим критериям членства в Евросоюзе, но должна пройти определенные бюрократические процессы.