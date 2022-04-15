ОВА: из-за вражеского обстрела Николаева погибли 5 человек

Количество погибших в Николаеве в пятницу, 15 апреля, в результате обстрела жилых кварталов кассетными снарядами возросло – погибли пять человек. Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сообщает Корреспондент.

"15 – раненных, пять – погибших. Пятый человек поднял неразорвавшийся снаряд. Еще раз повторяю: не трогайте неизвестные предметы. Это бывает смертельно" , - написал﻿ Виталий Ким на своей странице в Фейсбук.

Николаев в очередной раз подвергся вражескому обстрелу, в результате которого пострадали люди. Сообщается, что удар был нанесен по одному из районов города, где нет никаких военных объектов.

Ранее глава Николаевской ОВА сообщал, что в результате обстрела Николаева погибло четыре человека, ранено – 15.