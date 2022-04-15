Газпром на четверть сократил экспорт газа

С 1 января по 15 апреля 2022 года экспорт газа компанией Газпром в страны дальнего зарубежья составил 44,6 миллиарда кубических метров. Это на 26,4% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом говорится в заявлении компании, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что за указанный период Газпром добыл 155,9 млрд куб. м газа. Это на 1,3% (на 2,1 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году. Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок сократились на 3,6% (на 3,9 млрд куб. м).

Вместе с тем, экспорт газа в Китай по газопроводу Сила Сибири вырос.

По информации Gas Infrastructure Europe, 19 марта завершился сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ. К этому периоду в них осталось 25,2 млрд куб. м активного газа, что на 5,5 млрд куб. м меньше по сравнению с той же датой 2021 года.

Сообщается, что за прошедший зимний сезон из ПХГ Европы поднят 51 млрд куб. м газа. Это 107,8% от объема, который компании смогли закачать летом 2021 года.

Как сообщалось, Газпром прекратил участие в своей немецкой дочерней компании Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах.