В США ответили на угрозы РФ за поддержку Украины оружием

Ничто не остановит администрацию президента США Джо Байдена от продолжения поддержки Украины.﻿ Об этом CNN заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает Украинская правда.

Прайс отвечал на вопрос о влиянии дипломатической телеграммы из России, предупреждающей Соединенные Штаты о поставках вооружения Украине.

"Россияне говорили кое-что приватно, кое-что говорили публично; ничто не сможет отказать нас от стратегии, которой мы придерживаемся" , - сказал Прайс.

Он также отметил, что "не в состоянии подтвердить какую-либо частную дипломатическую переписку".

"Если обвинения Кремля состоят в том, что США и наши партнеры по всему миру оказывают помощь в области безопасности на миллиарды долларов нашим украинским партнерам, именно тем, о чем просили наши украинские партнеры, и что наши украинские партнеры используют именно эту помощь в области безопасности с чрезвычайным эффектом для отражения этой российской агрессии, что ж, тогда мы виновны, как сказано" , - добавил Прайс.

Ранее СМИ сообщили, что Россия на этой неделе направила Соединенным Штатам официальную дипломатическую ноту с предупреждением о том, что поставки США и НАТО "самых чувствительных" систем вооружений в Украину "подливают масла в огонь" конфликта и могут привести к "непредсказуемым последствиям"