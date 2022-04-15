В "Дія" снова появились техпаспорт и водительские права
В приложении "Дію" вновь активны водительские удостоверения и свидетельство о регистрации транспортного средства, которые скрыли в начале полномасштабного вторжения России в целях безопасности. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Украинская правда.
"Теперь вы снова можете показывать водительские удостоверения и техпаспорт в приложении Дія. Мы восстановили такую возможность. Ведь в начале полномасштабного вторжения России в Украине мы выключили некоторые реестры для безопасности. Поэтому цифровые документы и услуги были временно недоступны в Дії", - отметил министр.
Министр объяснил, что водительские права и техпаспорт подтянутся в приложении автоматически после авторизации.
Он объяснил, что возобновил работу Единый государственный реестр транспортных средств Министерства внутренних дел.