В "Дія" снова появились техпаспорт и водительские права

В приложении "Дію" вновь активны водительские удостоверения и свидетельство о регистрации транспортного средства, которые скрыли в начале полномасштабного вторжения России в целях безопасности. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Украинская правда.

"Теперь вы снова можете показывать водительские удостоверения и техпаспорт в приложении Дія. Мы восстановили такую ​​возможность. Ведь в начале полномасштабного вторжения России в Украине мы выключили некоторые реестры для безопасности. Поэтому цифровые документы и услуги были временно недоступны в Дії" , - отметил министр.

Министр объяснил, что водительские права и техпаспорт подтянутся в приложении автоматически после авторизации.

Он объяснил, что возобновил работу Единый государственный реестр транспортных средств Министерства внутренних дел.