Правительство выделило 1,3 млрд на выплаты по безработице

Кабинет Министров выделил 1,3 млрд грн из резервного фонда для финансирования выплат пособия по безработице. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.

"Правительство продолжает стимулировать возобновление деловой активности и занятости. Дополнительно выделяем почти 1,3 млрд грн из резервного фонда для Фонда соцстрахования, чтобы обеспечить выплаты пособия по безработице" , - сказал Шмыгаль на брифинге.

Как сообщалось ранее, Кабинет Министров совместно с ООН запускает две программы выплат - для вынужденных переселенцев и для малообеспеченных пенсионеров из числа вынужденных переселенцев. Этими выплатами планируется охватить около 700 тысяч человек.