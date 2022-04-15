Правительство выделило 1,3 млрд на выплаты по безработице

Правительство выделило 1,3 млрд на выплаты по безработице

Кабинет Министров выделил 1,3 млрд грн из резервного фонда для финансирования выплат пособия по безработице. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.

"Правительство продолжает стимулировать возобновление деловой активности и занятости. Дополнительно выделяем почти 1,3 млрд грн из резервного фонда для Фонда соцстрахования, чтобы обеспечить выплаты пособия по безработице", - сказал Шмыгаль на брифинге.

Как сообщалось ранее, Кабинет Министров совместно с ООН запускает две программы выплат - для вынужденных переселенцев и для малообеспеченных пенсионеров из числа вынужденных переселенцев. Этими выплатами планируется охватить около 700 тысяч человек.

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