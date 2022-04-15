Венедиктова заявила, что прокуратура настаивает на аресте Медведчука

После побега народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук должен получить меру пресечения в виде содержания под стражей.﻿ Об этом в телеэфире сказала генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает Укринформ.

"То, что Медведчук сбежал, означает, что теперь у него однозначно должна измениться мера пресечения. И если ранее были какие-то возможности находиться под домашним арестом, то сегодня уже понятно, что здесь должно быть содержание под стражей" , - сказала она.

Генпрокурор добавила, что побег Медведчуку не будут квалифицировать как совершение преступления, но мера пресечения должна быть ужесточена: вместо домашнего ареста, как было до этого, он должен находиться под стражей.