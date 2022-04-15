Посольство Италии возобновляет работу в Киеве
Посол Италии Пьер Франческо Дзадзо вернулся в Киев, с понедельника посольство полноценно возобновит работу. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, сообщает Европейская правда.
"Посол Дзадзо только что прибыл в Киев и открыл посольство, с понедельника оно полноценно возобновит работу. Это символ Италии, которая не тратит время, никогда не прекращает верить в дипломатию и настойчиво ищет пути к миру", - заявил министр, добавив благодарность послу от имени правительства.
После начала полномасштабной войны посольство первое время оставалось в Киеве, а с 10 марта переместилось во Львов.
В ближайшие дни ожидается возвращение в столицу также посольства Франции.