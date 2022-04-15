В ОП поделились деталями о готовящемся нефтяном эмбарго против РФ
Эмбарго в отношении российской нефти, которая доставляется танкерами, может быть введено быстрее. Это позволит Украине стать ближе к цели экономически сокрушить России. Об этом говорится в заявлении главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.
"Американские СМИ уже раскрыли определенные детали, что один из вариантов - это эмбарго, которое разделит трубопроводную и танкерную нефть", - написал глава ОП в Telegram.
По его словам, эмбарго в отношении танкерной нефти из России может быть введено быстрее. Затем под запрет попадут и поставки по трубопроводам.
"Мы сейчас становимся все ближе к цели экономически сокрушить Россию, и забрать у Кремля ресурсы для продолжения войны", - подчеркнул Ермак.
Он добавил, что Украина в этом направлении работает с украинскими и международными экспертами, а также с западными партнерами.
Ранее стало известно, что Евросоюз прорабатывает варианты эмбарго на российские нефтепродукты. В Сербии заявили о планах снизить зависимость от поставок российского газа.