Горсовет: оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за еду

Военные РФ превращают Мариуполь в "трудовой лагерь". Жители города могут получить еду только если отработают на разборе завалов. Об этом говорится в заявлении Мариупольского городского совета, сообщает Корреспондент.

"Стало известно об очередном нововведении оккупантов. Теперь жители могут получить еду, если отбудут трудовую повинность на разборе завалов" , - информировал﻿ горсовет.

Отмечается, военные РФ удерживают население Мариуполя в заложниках.