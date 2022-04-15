ОТГ "Восток": ВСУ уничтожили 22 оккупанта, танк и БПЛА

Украинские защитники в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» отразили вражескую атаку и уничтожили более 20 захватчиков, один танк, одну артсистему, два беспилотника и другую технику. Об этом заявила пресслужба ОТГ «Восток», сообщает Укринформ.

«Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В ходе боев наши воины уничтожили: личного состава – 22, танков – 1, артиллерийских систем – 1, АТ – 1, БПЛА – 2, специальной техники – 1» , - информировала в Фейсбуке.