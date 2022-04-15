Грузия заверила Украину, что не помогает РФ обходить санкции
В Тбилиси уверяют Киев, что не будут помогать России обходить санкции, наложенные на нее за войну против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после разговора с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили, сообщает Европейская правда.
"Поговорил с моим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили о героическом сопротивлении Украины продолжающемуся российскому вторжению. Он заверил меня в том, что Грузия продолжает поддерживать Украину. Благодарен за подтверждение, что Грузия не допускает и не допустит, чтобы Россия обходила санкции", - написал Кулеба.
Напомним, после российского вторжения отношения Украины и Грузии резко обострились из-за нежелания осуждать действия РФ и присоединяться к санкциям.
Дополнительно отношения между странами обострили новый конфликт из-за возможного транзита по территории Грузии для армии РФ.
В Главном управлении разведки Украины заявили, что располагают информацией, что россияне налаживают каналы контрабанды подсанкционных товаров через грузинскую территорию. В Грузии такое обвинение назвали абсурдным и безосновательным.
В начале апреля Дмитрий Кулеба сообщал, что ждет от Грузии доказательств, что она не помогает России обходить санкции.