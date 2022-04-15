Укроборонпром: РФ нанесла удары по ракетному заводу под Киевом

Российские войска в ночь на 15 апреля нанесли удар по ракетному заводу под Киевом. Об этом информировала пресс-служба Укроборонпрома, сообщает Корреспондент.

"15 апреля около 01:30 Россия нанесла удары по одному из ракетных предприятий государственного оборонно-промышленного комплекса - ГП Жулянский машиностроительный завод Визар" , - говорится в заявлении﻿ пресс-службы.

Отмечается, что оккупанты нанесли удар после того, как две ракеты РК-360МЦ Нептун утопили флагман черноморского флота РФ стоимостью почти 1 млрд долларов.