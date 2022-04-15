В Минобороны рассказали, как Россия готовится к новому наступлению

Российские войска активно готовятся к новому наступлению на востоке Украины, в частности, готовят медицинскую инфраструктуру и территорию Беларуси для запуска ракет.﻿﻿ Об этом рассказала замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Они к этому активно готовятся (к наступлению на востоке – ред.). Они не только концентрируют свое вооружение, военную технику, личный состав, но готовят и медицинскую инфраструктуру для помощи раненым. Они накапливают провиант, полностью готовят территорию Беларуси для нанесения возможных ракетных ударов. И они занимаются перемещением войск, меняют свои стратегии, выискивают у нас слабые места, чтобы по ним ударить" , - заявила Маляр.

Отвечая на вопрос, как может ответить Россия на потопление крейсера "Москва", Маляр отметила, что "российская армия мстительна" и "часть операции проводит эмоционально".

"И с большой вероятностью эти решения может принимать даже не военное лицо, а гражданское, имею в виду Путина. Потому что иногда нет военной целесообразности в том, что делается" , – добавила она.

В то же время, по ее словам, россияне и без того ведут активную фазу войны против Украины и "бьют по всему востоку ракетами".