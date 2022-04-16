Боррель: ЕС ускорит оказание необходимой поддержки Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз ускорит оказание необходимой поддержки Украине, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Он сообщил, что поговорил о последних военных событиях в Украине с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"ЕС находится в тесном контакте с государствами-членами, чтобы ускорить оказание необходимой поддержки Украине" , - заявил Боррель.

Напомним, Боррель призвал страны Евросоюза предоставить Украине все необходимое оружие.