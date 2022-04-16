В Литве могут сделать 9 мая Днем памяти жертв геноцида в Украине

Группа депутатов Литвы предлагает сделать 9 мая не только Днем Европы, но и Днем памяти жертв геноцида в Украине, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Соответствующую поправку к закону о памятных датах зарегистрировали 16 депутатов, которые принадлежат как к правящим партиям, так и к оппозиционным.

Среди авторов проекта - спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, министры иностранных дел и юстиции, главный инициатор и организатор - заместитель спикера Сейма Паулюс Саударгас.

"9 мая отмечается в РФ как День Победы во Второй мировой войне, но в то же время замалчиваются военные преступления и репрессии Советского Союза против целых народов в кровавую сталинскую эпоху. Литве, Украине и части Европы не довелось порадоваться победе над нацистской Германией, так как одна оккупационная власть сменилась другой, также совершавшей преступления против человечности" , - говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что в настоящее время в Украине происходит геноцид, который совершает путинская Россия, представляющая собой реинкарнацию Советского Союза.