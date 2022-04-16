"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных рейсов на сегодня
На субботу, 16 апреля, "Укрзализныця" назначила семь дополнительных эвакуационных пассажирских рейсов, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
График движения поездов:
- 04:00 - 229/230 Ужгород - Харьков-Пасс.
- 11:30 - 230/229 Харьков-Пасс. - Ужгород
- 22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород
- 11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов
- 14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1
- 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп
- 23:30 - 233/234 Чоп - Днепр.
В Укрзализныце обратили внимание, что время отправления и прибытия поездов могут быть изменены, поэтому следует следить за актуальной информацией на сайте компании.