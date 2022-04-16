Мэр: россияне ударили ракетами по аэродрому в Александрии

Российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре аэродрома города Александрия Кировоградской области вечером 15 апреля, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил мэр Александрии Сергей Кузьменко.

"Город Александрия, 22:26 15 апреля – ракетный удар по инфраструктуре аэродрома. Продолжаются аварийно-спасательные работы" , – сообщил он.

Воздушная тревога в Кировоградской области длилась с 22:30 до 23:32, тревога объявлялась снова ночью и под утро, как и во многих других областях Украины.