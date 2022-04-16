Ватикан изменил текст размышлений на Крестном шествии в Риме

В римском Колизее на традиционном Крестном шествии по решению Ватикана во время 13-го стояния, когда крест держали украинка и россиянка, в чтении размышлений не звучали тезы о "братских народах". Вместо этого была молитвенная тишина, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом заявил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

По изначальному замыслу Римской Католической Церкви, во время шествия на Страстную пятницу папа Франциск должен был произнести в речи размышлений при 13-м стоянии слова о братьях и сестрах, когда крест держали уроженки Украины и РФ - они работают в Италии в хосписе.

Но на такие планы остро отреагировали украинские католики и Посольства Украины при Святом Престоле, учитывая продолжающуюся полномасштабную войну РФ против нашей страны. В итоге Ватикан решил изменить концепт.