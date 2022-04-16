Одесская ОВА: оккупанты пытаются восстановить воздушную разведку
Российские оккупанты пытаются восстановить интенсивную воздушную разведку. Это происходит как днем, так и ночью, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергея Братчука во время видеообращения.
"Ночь прошла под сигналы тревоги. Враг пытается восстановить интенсивную воздушную разведку. Силы обороны продолжают выполнять задачи по назначению. Спасибо всем одесситам и жителям области, кто сообщает о рашистских дронах", - сказал Братчук.