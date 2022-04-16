Одесская ОВА: оккупанты пытаются восстановить воздушную разведку

Российские оккупанты пытаются восстановить интенсивную воздушную разведку. Это происходит как днем, так и ночью, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергея Братчука во время видеообращения.