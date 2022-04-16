ОВА: над Львовской областью системы ПВО уничтожили 4 ракеты

Рано утром 16 апреля российские самолеты Су-35 нанесли ракетные удары по Львовской области. Украинские системы ПВО уничтожили четыре крылатые ракеты, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Утром, 16 апреля, с самолетов Су-35 российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львовской области. Подразделения зенитных ракетных войск Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины уничтожили четыре крылатых ракеты" , - написал он.

Козицкий добавил, что истребители оккупантов слетали с аэродрома Барановичи.