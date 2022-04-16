Верещук: сегодня будут работать 9 гуманитарных коридоров
На субботу, 16 апреля, в Украине согласована работа девяти гуманитарных коридоров, сообщает Укринформ.
Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Верещук отметила, что из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье эвакуация будет осуществляться на собственном транспорте. По словам представительницы правительства, из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту – размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка.
Кроме того, Верещук проинформировала, что будут работать следующие коридоры:
- Северодонецк – Бахмут (место сбора – проспект Химиков, 28);
- Лисичанск – Бахмут (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);
- Попасная – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42);
- Горное – Бахмут (место сбора – ул. Гагарина, 13);
- Рубежное – Бахмут.
Верещук добавила, что гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск.