Верещук: сегодня будут работать 9 гуманитарных коридоров

На субботу, 16 апреля, в Украине согласована работа девяти гуманитарных коридоров, сообщает Укринформ.

Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Верещук отметила, что из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье эвакуация будет осуществляться на собственном транспорте. По словам представительницы правительства, из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту – размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка.

Кроме того, Верещук проинформировала, что будут работать следующие коридоры:

Северодонецк – Бахмут (место сбора – проспект Химиков, 28);

Лисичанск – Бахмут (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);

Попасная – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42);

Горное – Бахмут (место сбора – ул. Гагарина, 13);

Рубежное – Бахмут.

Верещук добавила, что гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск.