Зеленский озвучил потери среди украинских военных

С начала российского вторжения, по подсчетам украинских должностных лиц, погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих, сообщает Укрінформ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью CNN.

Он добавил, что около 10 тысяч наших военных получили ранения, и "трудно сказать, сколько из них выживут".

По словам Зеленского, потери среди гражданского населения оценить сложнее.

"Очень сложно говорить о гражданских лицах, поскольку на юге нашей страны, где города и поселки блокированы – Херсон, Бердянск, Мариуполь дальше на восток… Волноваха – мы просто не знаем, сколько людей погибли" , - сказал глава государства.

Отвечая на вопрос об ужасных видео, обнародованных на этой неделе (о смерти и разрушениях, в частности о женщине, обнаружившей тело своего сына в колодце. – Ред.), он сказал: "Для меня это большая боль".

"Я не могу смотреть на это только как отец, потому что после такого хочется только мстить и убивать. Я должен смотреть как президент государства, где многие погибли и потеряли своих близких, и есть миллионы людей, которые хотят жить" , - отметил Зеленский.

Украинцы хотят сражаться, добавил глава государства. Но, по его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы эта война не была бесконечной.