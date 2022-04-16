РосСМИ: в России заявили о вывозе украинцев из Изюма в РФ
Российские власти сообщили, что начали вывозить украинцев из Изюма Харьковской области на территорию России. Об этом ссылаясь на РИА Новости, сообщает Новое время.
"Минобороны РФ вывезло первую партию беженцев из Изюма Харьковской области — около 100 человек. Пункт назначения — Белгородская область", — говорится в сообщении.
Российские войска проводят массовую депортацию населения временно оккупированных территорий Украины. По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, по меньшей мере было депортировано почти 500 тысяч человек.