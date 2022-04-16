РосСМИ: в России заявили о вывозе украинцев из Изюма в РФ

Российские власти сообщили, что начали вывозить украинцев из Изюма Харьковской области на территорию России.﻿ Об этом ссылаясь на РИА Новости, сообщает Новое время.

"Минобороны РФ вывезло первую партию беженцев из Изюма Харьковской области — около 100 человек. Пункт назначения — Белгородская область" , — говорится в сообщении.

Российские войска проводят массовую депортацию населения временно оккупированных территорий Украины. По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, по меньшей мере было депортировано почти 500 тысяч человек.