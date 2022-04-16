Минобороны: на сегодня еще опасно возвращаться в Киев

По состоянию на середину апреля мирным жителям еще опасно возвращаться в Киев. Более точно о сроках безопасного возвращения станет известно в ближайшие недели, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила замглавы Минобороны Анна Маляр на телемарафоне.

"В ближайшие недели будет более или менее понятна информация по соотношению сил, ситуации, куда все развивается, тогда можно будет говорить точнее. На сегодня это опасно" , - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что ежедневно в Киев возвращается до 50 тысяч жителей, в связи с чем на въездах в город наблюдаются очереди.