"Нафтогаз" впервые после начала войны закупил газ на бирже

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" 15 апреля 2022 года впервые с начала российского нападения закупило природный газ на бирже. Компания закупила 2 млн куб. м газа с поставкой до конца апреля, в частности, 1 млн куб. м будет передано в ПХГ, сообщает РБК-Украина.

По данным пресс-службы, торги были проведены на Украинской межбанковской валютной бирже.

Средневзвешенная цена закупки составила 30 238 грн за тыс. куб. м. Условия поставки предусматривают передачу газа неравномерными объемами в подземных хранилищах газа и в виртуальной торговой точке на условиях послеоплаты.

"Нафтогаз Трейдинг" планирует и в дальнейшем участвовать в биржевых торгах на УМВБ для содействия развитию конкурентного газового рынка.

Напомним, фактическая цена реализации природного газа в Украине за март 2022 года составляла 38198,7 грн, или 1305,7 долларов за 1 тысячу кубометров. Цена рассчитана в соответствии с требованиями Налогового кодекса.