Генштаб ВСУ назвал потери российских войск с начала вторжения

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили о потерях оккупационных войск РФ с начала вторжения.

Об этом говорится в сообщении﻿ Генштаба.

Общие потери противника с 24.02. по 16.04. составили:

личного состава – около 20100 человек,

танков – 762 ед,

боевых бронированных машин – 1982 ед,

артиллерийских систем – 371 ед,

РСЗО – 125 ед,

средства ПВО – 66 ед,

самолетов – 163 ед,

вертолетов – 145 ед,

автомобильной техники – 1458 ед,

корабли/катера – 8 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 138.

Специальная техника – 26.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе уточнили, что данные уточняются. Подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.