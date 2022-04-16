Генштаб ВСУ назвал потери российских войск с начала вторжения
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили о потерях оккупационных войск РФ с начала вторжения.
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
Общие потери противника с 24.02. по 16.04. составили:
- личного состава – около 20100 человек,
- танков – 762 ед,
- боевых бронированных машин – 1982 ед,
- артиллерийских систем – 371 ед,
- РСЗО – 125 ед,
- средства ПВО – 66 ед,
- самолетов – 163 ед,
- вертолетов – 145 ед,
- автомобильной техники – 1458 ед,
- корабли/катера – 8 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 138.
- Специальная техника – 26.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
В Генштабе уточнили, что данные уточняются. Подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.