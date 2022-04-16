Генштаб ВСУ назвал потери российских войск с начала вторжения

Генштаб ВСУ назвал потери российских войск с начала вторжения
Фото: Facebook

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили о потерях оккупационных войск РФ с начала вторжения.

Об этом говорится в сообщении﻿ Генштаба.

Общие потери противника с 24.02. по 16.04. составили:

  • личного состава – около 20100 человек,
  • танков – 762 ед,
  • боевых бронированных машин – 1982 ед,
  • артиллерийских систем – 371 ед,
  • РСЗО – 125 ед,
  • средства ПВО – 66 ед,
  • самолетов – 163 ед,
  • вертолетов – 145 ед,
  • автомобильной техники – 1458 ед,
  • корабли/катера – 8 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 138.
  • Специальная техника – 26.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе уточнили, что данные уточняются. Подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.

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