Глава Луганской области призвал жителей эвакуироваться из региона

Глава Луганской области Сергей Гайдай призывает жителей эвакуироваться из региона и этим помочь Вооруженным силам в противостоянии с российскими оккупантами, поскольку ситуация ухудшается, сообщает Украинская правда.

Об этом глава Луганской ОВА Гайдай написал в Telegram.

"Не медлите с эвакуацией! О Луганщине позаботятся ВСУ. Эвакуация в городах продолжается, однако из-за утренних обстрелов в Лисичанске могут быть изменения".

Гайдай отметил, что российские оккупанты не оставляют попыток захватить свободные города области, но наши защитники отбивают атаки – и враг несет потери. Это приводит к тому, что разъяренные из-за постоянных поражений захватчики обстреливают мирных жителей.

По словам главы ОВА, ситуация обостряется – Луганская область постоянно пылает от попаданий вражеского оружия, довезти помощь в населенные пункты становится все тяжелее. Доступ уже затруднен даже к Кременной.