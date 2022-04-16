Верещук: Россия удерживает около 700 украинских военнопленных

В российском плену находится около 700 украинских военных, более тысячи гражданских, сообщает Укринформ.

Об этом в эфире телемарафона сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«Более тысячи гражданских в плену у россиян, более пятисот - это женщины. Мы не будем обменивать военных на гражданских, ведь это запрещено Женевской конвенцией. Мы требуем отпустить безо всяких условий наших гражданских людей. Относительно количества пленных у нас примерно паритет: у нас около 700 их военнопленных и у них порядка 700 наших военных» , - сказала Верещук .

Вице-премьер отмечает, что россияне полностью не соблюдают Женевскую конвенцию об обращении с пленными. Главная цель украинцев в плену - выжить.

Более того, сообщила Верещук, россияне обменивают пленных выборочно и не обращают внимания на представленные украинской стороной списки. Несмотря на это, министр призывает всех родных пленных набраться терпения и сил: Украина работает над возвращением каждого.