НБУ увеличил продажу валюты из резервов за последнюю неделю

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 11 по 15 апреля 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 349,66 млн долларов и 92,98 млн евро. При этом НБУ купил 1,00 млн долларов и 5,0 млн евро, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

С начала года НБУ купил на межбанке 1 779,80 млн долларов и 85,17 млн евро. При этом НБУ продал 4 851,60 млн долларов и 1 175,63 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 3 071,80 млн долларов и 1 090,46 млн евро.