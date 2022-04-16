ОВА: в результате удара под Полтавой погиб сторож фермы

В результате ракетного удара россиян по одному из сел Полтавской области вечером 15 апреля пострадало фермерское хозяйство неподалеку от Полтавы, погиб сторож, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Фото: facebook.com/Dmytro.Lunin

"Вот так выглядит так называемый "русский мир". "Демилитаризация" фермерского хозяйства недалеко от Полтавы. Видимо, искали там "боевых" гусей или коров. Но убили человека – местного сторожа" , – отметил он.

Фото: facebook.com/Dmytro.Lunin

По словам Лунина, "россияне творят вещи, которые выходят за пределы понимания и здравого смысла".

Он убежден, что оккупантов ожидает возмездие за каждую разрушенную жизнь.

Фото: facebook.com/Dmytro.Lunin

Утром сообщалось, что вечером 15 апреля российские военные нанесли ракетный удар по селу под Полтавой, пострадал объект хозяйственной инфраструктуры, один человек погиб, еще один получил ранения.