Румыния запретила кораблям под российским флагом заходить в свои порты

Военно-морская администрация Румынии запретила кораблям под российским флагам заходить в свои порты. Запрет начнет действовать с воскресенья, 17 апреля.﻿ Об этом ссылаясь на Ziua de Constanta, сообщает РБК-Украина.

В ведомстве сообщили, что под запретом будет заход "любых судов, зарегистрированных под российским флагом, в том числе судов, сменивших российский флаг на флаг любого другого государства или сменивших свою регистрацию в России на регистрацию в любом другом государстве после 24 февраля 2022 года".

Однако Румыния разрешит заходить в свои порты российским судам, которые нуждаются в помощи или ищут место убежища.

Также исключение будет сделано для кораблей, которым нужна аварийная остановка.