ОВА: в результате ракетного удара по аэродрому в Александрии есть жертвы

В результате ночного ракетного удара по аэродрому Александрии в Кировоградской области есть погибшие и пострадавшие, сообщает Укринформ.

Об этом сообщил в Телеграме глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Поздно вечером вражеские ракеты добрались до города Александрии. Попали в инфраструктуру аэродрома. Есть погибшие и пострадавшие", - отметил Райкович .

По его словам, возникший пожар ликвидирован. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Как сообщалось, российские военные нанесли ракетный удар по аэродрому в Александрии в 22:26 в пятницу, 15 апреля.