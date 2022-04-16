Кличко: вследствие утренних обстрелов в Дарницком районе один человек погиб

Вследствие утренних обстрелов в Дарницком районе Киева один человек погиб, несколько человек госпитализированы, сообщает Укринформ.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Не секрет, что позавчера или вчера один из российских генералов говорил и заявил, что будут атаки по ключевым объектам и городам и не исключал, что атаки будут по Киеву. И сегодня утром мы почувствовали эти обещания. Несмотря на то, что наша противовоздушная оборона работает, наши военные защищают, но, тем не менее, взрывы были в Дарницком районе. Один погибший, несколько человек сейчас госпитализированы, медики борются за их жизнь", - сказал Кличко .

Он в очередной раз призвал киевлян не возвращаться пока в столицу.

"Сейчас очень большая дискуссия: возвращаться в город Киев или не возвращаться, и многие киевляне обращаются ко мне, говорили, что мэр города через неделю скажет, можно или нет. Мы не можем запретить возвращаться, мы можем исключительно рекомендовать. Но рекомендуем мы, опираясь на рекомендации военных, у которых больше информации", - сказал Кличко .

Он отметил, что Киев был и остается целью агрессора.

"И мы не исключаем, что дальнейшие обстрелы столицы будут продолжаться", - сказал он .

"Я хотел бы ещё раз обратиться к каждому. Мы не можем запретить, мы можем исключительно рекомендовать. Если есть у вас возможность немного больше задержаться в тех городах, где безопаснее, сделайте это", - подчеркнул он .

Как сообщалось, под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы прогремели в Дарницком районе на окраине города.