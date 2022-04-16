В Бородянке установили модульные дома для спасателей и волонтеров

В Бородянке Киевской области установили модульные дома для сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и волонтеров. Они занимаются разбором завалов, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"В Бородянке установлены первые модульные дома для проживания сотрудников ГСЧС и волонтеров, разбирающих завалы после изгнания из города российских оккупантов" , - написал Ермак, добавив, что также открыта точка питания.

По его словам, ранее 18 модульных домиков предоставила Закарпатской областной военной администрации губернатор штата Нью-Йорк Джорджем Патаки. Однако по просьбе ОП 15 конструкций перенаправили в Киевскую область, пострадавшей от действий российских оккупантов.