Кабмин утвердил порядок применения гражданскими огнестрельного оружия

Кабинет министров Украины утвердил порядок применения гражданскими лицами огнестрельного оружия во время участия в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и/или других государств против Украины в период действия военного положения. Решение принято 15 апреля.﻿ Об этом ссылаясь пресс-службу, сообщает РБК-Украина.

Порядком унормирован вопрос предоставления гражданским лицам полномочий на применение огнестрельного оружия в период военного положения. Также установлен перечень правовых оснований и алгоритм для принятия гражданскими лицами решений и информирования о применение огнестрельного оружия во взаимодействии с военным командованием.

Постановление разработало Министерство обороны во исполнение статьи 2 закона "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины", в которой указано:

"Применение гражданскими лицами огнестрельного оружия, полученного согласно этого закона, осуществляется аналогично применению оружия военнослужащими во время выполнения ими задач по отпору вооруженной агрессии против Украины в порядке, утвержденном Кабинетом министров Украины".