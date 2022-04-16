Шкарлет: РФ нанесла ущерба учебным заведениям более чем на $5 млрд

В Украине вследствие полномасштабной российской агрессии полностью разрушены или повреждены свыше тысячи учреждений образования, сообщает Укринформ.

Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет проинформировал в эфире утреннего шоу "Сніданок з 1+1" .

"С начала российского вторжения на территорию Украины полностью разрушено 91 учреждение образования, частично получили повреждения 923 учреждения", - отметил Шкарлет .

По его словам, эта статистика каждый день меняется, ведь после вражеских обстрелов подтверждаются новые факты разрушений.

Как сказал министр, учреждения получили разные повреждения. В некоторых выбиты окна, в других – разрушены одна либо две стены.

Предварительная сумма убытков, причиненных учреждениям образования, составляет свыше 5 млрд долларов.

На вопрос о планировании восстановления учреждений и ведении переговоров Шкарлет ответил, что два раза встречался с коллегами-министрами на заседаниях Совета министров образования Европейского Союза.

«Мы договорились, что страны ЕС создадут отдельную программу восстановления образовательной инфраструктуры. Не только по строительству, но и по наполнению наших школ современным оборудованием”, – сообщил министр .

Кроме этого, сказал Шкарлет, есть надежда на собственные силы Украины, в частности, создано несколько гуманитарных счетов, на которые поступают средства на восстановление страны.

В МОН напомнили, что разработали интерактивную карту, на которой постоянно обновляется информация о количестве поврежденных и разрушенных учреждений образования, а также потерях, причиненных учреждениям вследствие вторжения россии в Украину.