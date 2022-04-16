ОВА: в Запорожской области оккупанты применили фосфорные бомбы

В ночь на 16 апреля российские оккупанты производили обстрелы населенных пунктов Запорожской области, сообщает Новое время.

Об этом заявили в Запорожской областной военной администрации.

Как заявил глава Пологовской районной государственной администрации Артур Крупский, ночью 16 апреля войска РФ обстреляли мирные жилые кварталы в городе Пологи. Среди пострадавших — 12-летний ребенок, которого срочно прооперировали.

Очень интенсивные обстрелы происходили по городу Гуляйполе, который оккупанты обстреливали более пяти часов из разнокалиберного оружия, в том числе из Градов. Проходили бои в пригороде Орехова. В настоящее время уточняются потери среди населения и инфраструктуры.

Отмечается, что ВСУ дают отпор оккупантам.

По словам Сергея Ярмака, в эту ночь оккупанты вели обстрелы Гуляйполя градами и фосфорными бомбами. Повреждены жилые дома, объекты социальной сферы.

"К сожалению, война идет не с военными, а с мирным населением" , - говорится в сообщении.

При поддержке волонтеров и областной военной администрации в городе продолжают выдавать гуманитарную помощь. В первую очередь, продукты питания, которые можно длительно хранить, потому что на территории общины уже больше месяца отсутствует электроснабжение, а часть громады — без газоснабжения.

Посредством генераторов в городе поддерживают работу мобильной связи и больницу. Ежедневно жители громады могут централизованно эвакуироваться, обратно автобусы доставляют гуманитарные грузы.