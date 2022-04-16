ОВА: оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Луганской области

Россияне утром 16 апреля обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, заявил глава ОГА Сергей Гайдай, сообщает Украинская правда.

"Еще утром орки устроили по нефтяному предприятию, поднялся пожар на 5000 кв.м, тушение продолжается. Это уже не первый обстрел этого завода. Решисты целят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС. Топлива там нет. Горят остатки нефтешлама" , – заявил он.

Гайдай подчеркнул, что россияне также обстреливают и жилые кварталы Лисичанска.