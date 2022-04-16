ОВА: россияне снова нанесли ракетный удар по центру Харькова

Ракетный удар со стороны российских захватчиков, в результате которого погиб один человек и 18 получили ранения, пришелся на центральную часть Харькова, сообщает Укринформ.

Об этом сообщил в Телеграме руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Россияне продолжают терроризировать мирное население Харькова и области. Сегодня снова в один из центральных районов города Харьков попала ракета оккупантов. 18 человек травмированы и госпитализированы в медицинские учреждения. К сожалению, 1 человек погиб на месте», – отметил Синегубов .

По его словам, сейчас спасатели работают в усиленном режиме, чтобы разобрать завалы и ликвидировать последствия как можно скорее.

Синегубов в очередной раз попросил жителей города не пренебрегать сообщениями о воздушной тревоге.

«Прошу жителей быть очень осторожными. Как видим, враг увеличил интенсивность атак на жилые кварталы. Не пренебрегайте сигналами тревоги!» – написал председатель ОВА .

15 апреля в Харькове в результате обстрела войсками россии погибли десять мирных жителей, среди них - 7-месячный ребенок. Еще 35 человек ранены. Повреждены и разрушены несколько жилых домов.