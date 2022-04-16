МИД РФ ждет ответа Джонсона на обмен пленных британцев на Медведчука

В Министерстве иностранных дел России ждут реакции британского премьера Бориса Джонсона на возможность обмена пленных британцев на задержанного в Украина народного депутата Виктора Медвечука, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает в Telegram МИД России.

Отметим, сегодня жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к британской стороне с предложением просить премьер-министра добиться обмена пленных Эйдена Эйслена и Шона Питера на Виктора Медведчука.

"Съездивший недавно в Киев Борис Джонсон наверняка в курсе судьбы подданных королевского величества. Не замедлит с ответом же. А Лиз Трасс расскажет, что британцы там в принципе делали" , - отметила представитель МИД России Мария Захарова.

Российская сторона заявляет, что британцы сдались в плен в Мариуполе и воевали в составе украинской морской пехоты.

Напомним, ранее украинская сторона допускала возможность обмена Медведчука на украинских военнопленных, если политик сам на это согласится.