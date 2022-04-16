Зеленский провел совещание с архитекторами и местной властью
Президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями местной власти, Министерства инфраструктуры и архитекторами по решению проблемных вопросов переселенцев и разрушенных городов, сообщает Укринформ.
Об этом глава государства написал в Телеграме.
«С архитекторами, Мининфраструктуры и местной властью работаем над проблемами, которые принесла война. Переселенцы, разрушенные города, очередь на квартиры, жильё для военных. Сделаем всё возможное, чтобы эти вопросы были решены как можно скорее», – отметил Зеленский.