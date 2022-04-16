Мэр: во Львове переименуют более 30 улиц, названных в честь россиян
Во Львове ко Дню города (7 мая), планируют переименовать более 30 улиц, которые названы в честь российских деятелей, сообщает РБК-Украина.
Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовой.
Сообщается, что за инициативу дерусификации выступили львовские ученые, политологи и общественные деятели.
Над переименованием работает специальная комиссия под руководством первого заместителя городского головы.
"Эта комиссия совместно с профессурой, с учеными анализирует все названия улиц, которые нам надо откорректировать. Но это надо делать с умом. Потому что уже на некоторые названия улиц есть по 4-5 вариантов, как они должны называться", - сказал Садовый.
Сейчас известно, что дерусифицировано будет более 30 улиц, названных в честь известных россиян. То, какие именно улицы переименуют и в честь кого их назовут, обещают сообщить позже.
Мэр добавил, что переименование состоится, по традиции - в мае.
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