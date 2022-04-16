Минэнерго: без света в Украине остаются 650 тысяч потребителей

По состоянию на 16 апреля в Украине остаются обесточенными около 848 населенных пунктов, всего около 654 тысяч потребителей. Без газоснабжения остаются более 272 тысяч абонентов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В частности, без света остаются в Донецкой области - более 274 тысяч потребителей, Харьковской - 99 тысяч, Киевской - 94 тысячи, Луганской - 92,5 тысяч потребителей.

За минувшие сутки восстановлено электроснабжение около 82 тысячам потребителей.

В частности, в Киевской области - 62,1 тысячам потребителей, Харьковской - 6 тысячам, Донецкой - 4,8 тысячам, Луганской - 4 тысячам, Херсонской - 2,6 тысячам, Николаевской - 1,5 тысячам, Запорожской - 700 потребителям, Черниговской - 200 потребителям.

Газоснабжение восстановлено 6,7 тысячам абонентов.

Наиболее сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Житомирской, Запорожской, Киевской, Черниговской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях.