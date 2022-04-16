МИД: в Финляндии не будут считаться с угрозами России о вступлении в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто заявил, что на угрозы со стороны России о каких-либо «последствиях», которые станут результатом вступления Финляндии в НАТО, не стоит обращать большого внимания. Об этом ссылаясь на Yle, сообщает Укрінформ.

«Не новость, что Россия выступает против расширения НАТО. Мы это знаем. И не новость, что если НАТО расширится, то России придется учитывать это в своих оборонных планах. К этим сигналам со стороны России следует прислушаться, но нам нужно принимать самостоятельные решения в сфере обороны», – сказал Хаависто .

По его словам, угрозы российских властей не повлияют на решение Финляндии о подаче заявки на вступление в НАТО, которое планируется принять в течение месяца-полтора, то есть до летних каникул.

«На расписание влияет вопрос о Швеции. Хотим ли мы идти в ногу со Швецией? Синхронизируемся ли мы с ней? Наш доклад об изменении ситуации в области безопасности активно читают в Швеции, то есть мы с ее помощью повлияли на дискуссию в шведском обществе», – сказал Хаависто.

Ранее МИД России вновь предупредил Финляндию и Швецию о возможных «последствиях» в случае их вступления в НАТО.

Как сообщалось, после того, как 24 февраля россия вторглась на территорию Украины, большинство избирателей и более сотни депутатов парламента Финляндии (из 200) поддерживают вступление страны в НАТО.

На территории России по направлению к границе с Финляндией было замечено движение тяжелого вооружения, включая ракетные системы. Такие данные появились через несколько часов после того, как кремль предостерег Хельсинки от вступления в НАТО.