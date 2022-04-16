В горсовете Мариуполя объяснили, почему сорвалась эвакуация жителей

В городском совете Мариуполя рассказали о сорванном плане эвакуации населения из города. Там заявили, что к этому были, в частности, причастны депутаты фракции ОПЗЖ, сообщает Новое время.

После 2 марта в городе начались сильные обстрелы со стороны российских оккупантов.

"Был остановлен весь транспорт и начата подготовка автобусов к эвакуации людей. Вопрос организации эваколон постоянно держал под контролем Вадим Бойченко (мэр Мариуполя — ред.). Но российская сторона не дала режима тишины. А потом автобусы расстреляли в депо один за другим" , — заявил директор департамента транспорта и связи горсовета Василий Клат.

По его словам, в первый день эвакуации автобусы выехали, но вместо обещанного режима тишины были сильные обстрелы.

"Постоянно срывалась эвакуация людей в Украину. Враг делал все, чтобы заставить думать мариупольцев, что их бросили погибать. В последние дни в депо мы с сотрудниками передвигались перебежками, пригибаясь от взрывов и пуль, прыгали в смотровые ямы, чтобы как-то уклониться от обломков" , — вспоминает Клат.

Он также рассказал о том, что мариупольские депутаты фракции ОПЗЖ были причастны к срыву эвакуации. Они помогли оккупантам уничтожить весь транспорт для спасения людей.