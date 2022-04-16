Минобороны Эстонии: санкции против России пока дали слабый эффект

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что санкции против России пока дали слабый эффект. Глава ведомства добавил, что еще остается возможность ужесточения ограничений в отношении Москвы, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит интервью Лаанета газете Handelsblatt.

"Нужно время, чтобы санкции (против России - ред.) подействовали. Пока что прошло относительно мало времени, и поэтому мы пока видим слабый эффект", - сказал Лаанет .

По его словам, еще есть возможности ужесточить санкции в отношении Москвы. Например, отметил министр, ввести эмбарго на российскую нефть и газ.

Напомним, накануне в России из-за санкций прекратили выпуск новых танков.

Отметим, ранее Евросоюз закрыл лазейку, через которую в Россию поставлялось оружие рядом европейских стран.