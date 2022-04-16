ОВА: оккупанты сорвали эвакуацию из Лисичанска, открыв огонь по центру города

Российские оккупанты сорвали эвакуацию из Лисичанска в субботу, 16 апреля, открыв огонь по центру города во время режима тишины. В это время местные жители остались в подвалах, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Эвакуация была фактически сорвана, потому что удалось вывезти только одного человека. Впрочем, обезопасили еще 42 северодончан, 11 рубежан, 14 кременян. Шесть человек уехали из Попасной" , — написал он в Telegram, добавив, что всего удалось спасти 70 человек.

Также Гайдай рассказал, что в новом месте сбора по улице Щербакова, 1-а на время обстрелов организовали убежище и питание.

Ранее оккупанты РФ обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод — начался пожар в 5000 кв.м. 9 апреля глава Лисичанской администрации призвал жителей города эвакуироваться из-за усиления обстрелов.