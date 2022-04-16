В Украине создали Благотворительный фонд генерала Залужного
В Украине создали Благотворительный фонд генерала Залужного. Он будет координировать действия украинских и международных волонтеров для эффективного использования ресурсов согласно актуальными задачами Вооруженных сил, сообщает Новое время.
На сайте фонда говорится, что его деятельность направлена на помощь ВСУ в приобретении военного оборудования, снаряжения, медицинских препаратов; развитии полевых госпиталей, полевой хирургии и лечении раненых бойцов. Также он будет помогать семьям погибших военных, оказывать правовую помощь, физическую и психологическую реабилитацию.
Среди целей указаны следующие:
- построение эффективной коммуникации между Генштабом ВСУ и волонтерами для обеспечения актуальных нужд армии;
- упрощение логистики обеспечения подразделений ВСУ;
- привлечение дополнительных ресурсов для нужд военных.
Наблюдательный совет фонда возглавил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Также туда вошли его заместитель Евгений Мойсюк и начальник Генштаба Сергей Шаптала.
На сайте можно найти реквизиты для зачисления средств, переводы можно осуществлять в криптовалюте.
На прошлой неделе издание Politico посвятило Залужному материал, назвав его «железным генералом». Там убеждены, что военные успехи стали возможны благодаря современному способу ведения боевых действий, а главнокомандующий ВСУ станет легендарной фигурой в истории Украины.
"Главнокомандующий пытается избежать любого "звездного" статуса, но успехи в противостоянии российским захватчикам неизбежно впишут его в украинскую историю как легендарную фигуру. В одном из недавних патриотических видео даже предложили ему прозвище, которое рифмуется с его фамилией, так же как Безумный Норман (англ. Stormin' Norman — ред.): Железный Несокрушимый Залужный", — говорится в материале Politico.