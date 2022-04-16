Марченко обратилась к саудовскому принцу, с просьбой о помощи с Медведчуком

Жена задержанного народного депутата Виктора Медведчука обратилась на английском языке к наследственному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману с просьбой посодействовать освобождению ее мужа, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится на instagram-странице Марченко.

"Ваша королевская высокость, женщина, горячо любящая и беспокоящаяся будущим ее мужа, умоляет вас о помощи! Виктора задержали по исключительно политическим причинам, и его держат в бесчеловечных условиях. Его жизни угрожает смертельная опасность.

Ваше королевское высочество, ваша страна и вы лично исторически имеете тесные связи с Великобританией. И вы тот, у кого есть власть решать вопрос такого толка в Лондоне, и прошу убедить Бориса Джонсона, чтобы он заставил президента Владимира Зеленского обменять моего мужа на двух британских военнопленных, захваченных российскими военными в Мариуполе.

Я умоляю вас использовать свою силу и влияние!"

Марченко пообещала, что будет пожизненно благодарна, если принц Мухаммед ибн Салман поможет ей достать Медведчука из Украины, и будет молиться за его здоровье и власть.